رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع لجنة المنشآت الجامعية لشهر مارس

المنوفية - محمد فتحى

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع لجنة المنشآت الجامعية لشهر مارس 2024، بحضور أعضاء اللجنة الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، ومدير مركز الاستشارات الهندسية، وعمداء الكليات المعنيين والأمناء المساعدين ومديرى عموم الشئون الهندسية والصيانة والمالية والقانونية والتخطيط والمتابعة والاحتياجات.

بدأ الدكتور أحمد القاصد الإجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة والأمة الإسلامية بشهر رمضان ، وذكري العاشر من رمضان داعيا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يديم علي مصر وشعبها الأمن والأمان .

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور ناصر عبد الباري بصدور القرار الجمهوري بتعينه نائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،كما وجه التهنئة لرئيس الإدارة المركزية سعاد بيومي والامناء المساعدين أشرف النطاط وامل النجار ،ومديري العموم الجدد من أعضاء اللجنة، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم .

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن اللجنة استعرضت تقرير الإدارة العامة للشئون الهندسية حول الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري العمل بها والمدرجة بخطة الجامعة ، ونسبة الإنجاز في كل مشروع، والموقف المالى لها.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى العمل بها ومنهااستكمال تعلية مدخل كلية الطب والموقع العام وتعلية مستشفى الطوارئ، ومبنى العيادات الخارجية، وإستكمال مبني كلية طب الأسنان والعيادات الخارجيةبها ، و المكتبة المركزية بكلية الصيدلة والمدرجات ، و مباني المدرجات ببعض الكليات ومبنى الصالات متعددة الأغراض بالتربية، وصيانة المعهد الفنى للتمريض.

كما تم خلال اللجنة استعراض الموقف التنفيذى لأعمال الصيانات بالكليات ووحدات الجامعة المختلفة وأعمال الإحلال والتطوير والترميمات.

كما استعرض رئيس الجامعة الموقف التنفيذى لجامعة المنوفية الأهلية ونسبة الإنجاز حتى الآن، وأعمال المدينة الطبية، ونقل أصول وملكية أرض الجامعة بمدينة السادات مساحة 200 فدان.

كما تابع" القاصد" أعمال لجنة متابعة توثيق جميع أملاك الجامعة بنطاق المحافظة وخارجها مؤكدا على أهمية توثيق وحصر ممتلكات الجامعة للحفاظ علي أصولها.