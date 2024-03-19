رئيس بولندا ينطلق في زيارة رسمية إلى سلوفينيا لإجراء محادثات موسعة

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انطلق الرئيس البولندي أندريه دودا وزوجته، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى سلوفينيا؛ لإجراء محادثات رفيعة المستوى بشأن المشكلات الأمنية الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويشمل برنامج الزيارة إجراء محادثات مع رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار، تليها مفاوضات موسعة بين مسؤولي الجانبين تركز بشكل أساسي على الديناميكيات الأمنية داخل المنطقة واستراتيجيات دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الذخيرة المهمة لمواجهة الهجوم الروسي، وذلك حسبما نقل "راديو بولندا".



كما سيلتقي دودا ممثلي الحكومة والبرلمان في سلوفينيا، وسيقام الخميس المقبل منتدى الأعمال البولندي- السلوفيني في مدينة "بلانيكا"، حيث سيركز على قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني.