رئيس النواب عن تأخر لائحة مخالفات البناء: أمر ليس جيد والكرة بملعب الحكومة

نورا فخرى

قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بعد تعديله، ليس أمر جيدا لاسيما وأن الوقت متاح، والكرة في ملعب الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء والتي شهدت إلقاء بيانات عاجلة بشأن التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الذي جري تعديله مؤخرا من مجلس النواب وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف جبالى تعقيبا علي اعتراض وزير شؤون المجالس النيابية علي ما ذكر علي لسان أحد النواب، بأن هناك بعض العناصر داخل الحكومة تعمل ضد توجهات القيادة السياسية، قائلاً: "حديث النائب في سياقه،ـ و لو تابعنا برلمانات العالم فستجد أن هناك كلام أشد من ذلك بكثير".

وتابع رئيس مجلس النواب، "لا يمكن نحجر علي الرأي لاسيما في ظل الديمقراطية في الجمهورية الجديدة"، مشير إلي تأخر الحكومة أيضا في إصدار عدد أخر من اللوائح التنفيذية للقوانين كما ذكر النائب إيهاب منصور، والتي كان يجب إصدارها، والمجلس النيابي طالما تعاون مع الحكومة في هذا الصدد.

وتعهد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بالعودة إلي مجلس الوزراء والإبلاغ بما تم ذكره فى الجلسة العامة باللوائح التنفيذية المتأخرة للقوانين.