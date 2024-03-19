اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الدوما: أعددنا الكثير من المواد حول التدخل بالانتخابات الرئاسية الروسية

الثلاثاء، 19 مارس 2024 11:40 ص
رئيس الدوما: أعددنا الكثير من المواد حول التدخل بالانتخابات الرئاسية الروسية مجلس الدوما الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما الروسى لمواجهة التدخل بالشؤون الداخلية لروسيا، فاسيلى بيسكاريوف، أن اللجنة أعدت الكثير من المواد حول التدخل فى الانتخابات الرئاسية الروسية، مشيراً إلى أن تغييرات فى القوانين قد يتم اعتمادها بناء على ذلك.

وقال بيسكاريوف - في إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء - :" لقد أعدت لجنتنا للتحقيق فى واقع التدخل الأجنبي الكثير من المواد، التي تشير إلى حالات التدخل الخارجي في الانتخابات الرئاسية الروسية".

وأضاف:" هذه المواد تسمى حقائق التدخل في شؤوننا الداخلية، وسوف نأخذ هذه المواد في الاعتبار بالتأكيد وبعد النظر فيها سنتخذ تدابير للتعامل في حال لزم الأمر"، مؤكدا أن اللجنة ستقدم مشاريع قوانين لزيادة تعزيز سيادة بلاده.
 







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