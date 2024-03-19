خيط الجريمة.. قصة سائق قتل والدته بعصا خيزران داخل منزلها فى الإسكندرية

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات "خيط الجريمة" على مدار شهر رمضان، والتي تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقية على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

قاد الأهالى الأجهزة الأمنية وفريق النيابة العامة فى الإسكندرية، لكشف سائق قتل والدته بعدما تعدى عليها بـ"عصا خيزران" بطريقة وحشية تسببت فى إصابات بالغة فى الوجه وكدمات متفرقة فى الجسد أدت إلى وفاتها.

تفاصيل الواقعة بدأت فى منطقة باب شرقى فى محافظة الإسكندرية، بعدما استيقط الأهالى على خبر وفاة المجنى عليها، حيث كشف جيران المتوفية بأن المتهم "م.أ.ع" سائق، يسكن برفقة المجنى عليها والدته، وأنه معتاد التعدى عليها بالضرب بصفة مستمرة، وفى يوم الواقعة تناهى إلى مسامع الجيران استغاثة المجنى عليها إلى أن المتهم قام برفع صوت التلفاز حال تعديه عليها بالضرب بخشبة.

وباستجواب المتهم أقر بأن المتوفاة سبق وأن تسببت فى نشوب خلافات بينه وبين زوجته وانتهت بالطلاق وبتاريخ الواقعة، توجه ومعه المجنى عليها إلى أحد البنوك للحصول على قرض وعقب عودتها إلى المنزل نشبت بينهما مشادة كلامية وتعدى عليها بعصا خيزران ثم انصرف وعاد بعد ذلك واستلقى بجوارها على الفراش، وفى صباح اليوم التالى أبصرها ملقاة على الأرض بدورة المياه وتعانى من جرح بوجهها، فحملها إلى غرفة نومها وتبين عدم استجابة منها، فاستدعى أحد ذويه واستغاث بالجيران لطلب الإسعاف، وتبين أنها توفيت.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "م.أ.ع" بالسجن المؤبد عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض "عصا خيزران" المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجنى عليها " ص.ح ع".