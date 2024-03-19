خدمات رمضانية.. كيفية الإبلاغ عن جرائم الإتجار فى العملة بالسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي

يستطيع المواطن الإبلاغ عن جرائم اتجار البعض في العملة خاصة الدولارات بالسوق السوداء، من خلال ثلاث طرق، أولها التوجه لمباحث الأموال العامة ومقرها بالعباسية أو قسم ومركز الشرطة التابع له، وثانيها الإبلاغ عن طريق الانترنت عبر صفحة وزارة الداخلية، وثالثها الإبلاغ تليفونيا عن طريق الاتصال على رقم (19305) لتلقى البلاغات.

وتنشر اليوم السابع، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، طوال العام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.



