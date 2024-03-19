حلا شيحة: كنت بنجذب للرجالة المتدينة علشان نصلى ونقرأ قرآن سوا

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الفنانة حلا شيحة، إنها تلقت هجوما كبيرا، لأن هناك أشخاص كانوا مع عودتها للفن وآخرين رفضوا عودتها، إلا أنها كانت فى منطقة ثالثة عن هذين الرأيين، مشيرة إلى أنها مرت بظروف قوية، وكان لا بد أن تتخذ قرارا فى حياتها.

وأضافت خلال الجزء الثانى من لقائها ببرنامج "ع المسرح"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب: "أنا مش مودية خالص، واتضايقت لما قالوا عني كدة"، مشيرة إلى أنها علاقتها بربنا هى من تحددها، وتأخذ وقتا طويلا، وهناك علماء يدفعون سنوات من حياتهم ليصلوا لحكمة صغيرة تكون حقيقية.



وتابعت: "محبش أبقى عايشة زي ما تيجي تيجي بحب أكون فاهمة.. وزعلت لما حد قال فى حاجة في مخها مش كويسة أو محتاجة تتعالج"، مؤكدة أنها تعلمت ألا يجب أن تجلد نفسها بزيادة، وأن كل شىء يستغرق وقتا.



ولفتت إلى أنها كانت تنجذب للرجال المتدينين، واختارت أبو أولادها لأنها شعرت أنه قريب من الله، ليصلوا سويا ويقرأوا القرآن سويا، مستطردة: "حبي للحجاب لم يكن له علاقة بأحد، وقربي لحد متدين يخليني أتشجع أرتدى الحجاب".