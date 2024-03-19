حدث فى 9 رمضان.. إعادة الأذان بمئذنة مدرسة السلطان حسن

كتب لؤى على

طوال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرياً نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التى وقعت فى هذا الشهر الكريم، وشهد اليوم التاسع من الشهر الكريم وقوع عدة أحداث مهمة منها:

212هـ - المسلمون ينزلون على شواطئ جزيرة صقلية بقيادة أسد بن الفرات بن سنان فى عهد الخليفة المأمون، ويسيطرون عليها لينشروا الإسلام فى ربوعها.

381هـ - الخليفة الفاطمي العزيز بالله يتصدق بعشرة آلاف دينار على الفقراء بعد أن أصيب ابنه منصور بمرضٍ عضال، على أمل أن يشفى الله ابنه.

452هـ - الخليفة الفاطمى المستنصر بالله يصدر قرارًا بعزل ابن المغربي عن الوزارة وإعادة أبو الفرج البابلى إليها.

559هـ - فك الحصار عن القاهرة في الحرب بين شاور بن مجير السعدى وأسد الدين شيركوه أثناء خلافة العاضد لدين الله آخر خلفاء الفاطميين، للسيطرة على الوزارة في الدولة، وانتهى الحال باتفاق لم يعش طويلاً حيث قتل شاور وتولى شيركوه بدلًا منه.

825هـ - إعادة الأذان بمئذنة مدرسة السلطان حسن، أفخر بناء إسلامي في القاهرة حينها، وذلك في سلطنة الظاهر ططر المملوكي.