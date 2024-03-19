اليوم السابع
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جهاز العبور يقرر سحب عدد من قطع الأراضى بسبب مخالفة أصحابها

الثلاثاء، 19 مارس 2024 06:00 ص
جهاز العبور يقرر سحب عدد من قطع الأراضى بسبب مخالفة أصحابها عقارات مخالفة - ارشيفية
كتب أحمد حسن

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قرر جهاز مدينة العبور، سحب عدد من قطع الأراضى السكنية المخصصة لعدد من المواطنين وذلك بسبب مخالفة أصحابها وعدم الالتزام بشروط هيئة المجتمعات العمرانية والمتعلقة بسداد المستحقات المالية، فضلا عن تأخر التنفيذ عن المدة المحددة.
 
وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، أن القرار جاء استكمالا لعدد من القرارات السابقة والمتعلقة بسحب الأراضى والوحدات السكنية بسبب مخالفة أصحابها، وعدم اثبات الجدية وعدم سداد المستحقات المالية ولمخالفة شروط التراخيص.
 
وأوضح أنه شدد على ضرورة عدم التهاون في تنفيذ القانون بكل حزم حفاظا علي النسق المعماري والحضاري للمدينة، لافتا إلى أنه تم سحب عدد من قطع الأراضى وهى " سحب واسترداد القطعة رقم ( ٧٥ ) محلية (٨ ب) بالحي الاول، وسحب واسترداد القطعة رقم ( ٤١ ) محلية ( ٨ج ) بالحي الاول.، وسحب واسترداد القطعة رقم ( ٢٣) بلوك ( ١٩٠٦٧) بالحي الرابع، وسحب واسترداد القطعة رقم( ٢) بلوك (١٩٠٦٦) بالحي الرابع.






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المدن الجديده

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