جامعة سوهاج تفتح الباب للوافدين بعدد 74 برنامجا للدراسات العليا بكلية العلوم

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية العلوم أمام الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية والأفريقية، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة التعليم العالى والجامعة والمعنية بزيادة أعداد الطلاب الوافدين.

وأكد النعمانى على حرص الجامعة على فتح أبوابها لاحتضان الطلاب من مختلف الدول العربية والأفريقية، وفتح أبواب ما تملكه من وحدات تعليمية وطبية ورياضية وثقافية لاستقبال طلابها الوافدين والانتفاع بما تقدمه الجامعة من خدمات، مضيفًا أن هذه الخطوة ضمن جهود الجامعة الرامية لتعزيز التبادل العلمى والثقافى مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية حول العالم، إلى جانب تقوية روابط التواصل والتعارف بين الطلاب المصريين وباقى الجنسيات المختلفة.

وأضاف النعمانى أن الكلية تقدم مجموعة متميزة من البرامج فى مجالات الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، والميكروبيولوجى، علم الحيوان، والجيولوجيا، لمنح درجات الماجستير والدكتوراه، مؤكدًا على أن الجامعة تقدم العديد من الامتيازات للطلاب الوافدين تشمل تكاليف دراسية مخفضة، سكن جامعى مميز، وتوفير بيئة أكاديمية وبحثية مثالية وعلى مستوى عالى من الجودة، إلى جانب التمتع بالسياحة بمدينة سوهاج والتى تتميز بموقعها الجغرافى المميز.

وأوضح الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، أن كلية العلوم تتميز بوجود بنية تحتية بحثية متقدمة، تشمل معامل مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية ووحدات بحثية متخصصة، إضافة إلى توفير مجلة علمية مدرجة ضمن بنك المعرفة المصرى تشجع على النشر العلمى الدولى، كما تضم الهيئة التدريسية بالكلية نخبة من الأكاديميين المتميزين، والعديد منهم حاصلون على جوائز علمية مرموقة، مما يوفر بيئة أكاديمية غنية بالمعرفة والخبرة، إلى جانب التميز فى النشر العلمى الدولي.

وأشار الدكتور حسين الزناتى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إلى أن الكلية تقدم 36 برنامج فى مرحلة الماجستير و38 برنامج فى مرحلة الدكتوراه، وأن تلك البرامج تشمل تخصصات مختلفة مثل الرياضيات البحتة والتطبيقية، الرياضيات الحيوية، علوم المواد، الفيزياء النووية، الكيمياء العضوية واللاعضوية، فسيولوجى النبات، بيولوجيا الخلية، الجيولوجيا البيئية، والعديد من المجالات الأخرى التى تقدم فرصًا فريدة للبحث والتطور الأكاديمي.