"تعليم جنوب سيناء" تنظم ندوة بعنوان أهمية الوعى القومى وتنمية روح الانتماء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان أهمية الوعى القومى، وتنمية روح الولاء والانتماء بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات، بمشاركة حضور العديد من المعلمين ومديرى المدارس بإدارة طور سيناء فى اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



وأكد محمد حامد عقل وكيل الوزارة خلال كلمته، أن الشائعات تنتشر فى كل مكان بغض النظر عن طبيعة المجتمعات بهدف زعزعة الاستقرار، وعدم الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وأن الشائعات من أهم الوسائل التى تستخدم فى حروب الجيل الرابع للتأثير نفسيًا واجتماعيًا على المجتمع، وأن ظاهرة التسرب من التعليم وظاهرة الدروس الخصوصية من أخطر القضايا التى تواجه الدولة المصرية حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المنصة الرقمية لها والتى توفر مواد تعليمية وتدريبية لمختلف المراحل التعليمية، وذلك للتخفيف عن أعباء الأسرة المصرية، وجذب أبناءنا الطلاب للمدارس.



وأشار إلى أن الوزارة لديها العديد من المعلمين الأكفاء ذوى الخبرة، للعمل فى القنوات والمنصات التعليمية التى تحرص الوزارة على تعظيم دورها لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، مؤكدا أنه يحق لأى معلم يمتلك الجدارة فى جمهورية مصر العربية أن يكون شريك فى هذا العمل، وأن الباب مفتوح للجميع، مشيرًا إلى أن فلسفة الوزارة ترتكز على تجديد الدماء من الخبرات والكفاءات لتحقيق التنوع بحضور سامى الجندى مدير الشئون التنفيذية وأحمد غيث مدير إدارة الطور التعليمية ومحمد ثابت موجه عام التربية الاجتماعية، ندوة بعنوان "أهمية الوعى القومى وتنمية روح الولاء والانتماء".

ومن جانبه، رحب سامى الجندى مدير الشئون التنفيذية، بوكيل الوزارة والحضور وطالبهم بعدم الالتفات للشائعات وضرورة التأكد من أى معلومات تخص الدولة من مصادرها الرسمية وأن الدولة حاليًا تولى اهتمامًا كبيرًا بالمعلم وتعمل على رفع مستوى التعليم فى مصر من خلال تنفيذ رؤية الدولة المصرية، كما تم الإعلان عن المسابقة السنوية بعنوان معلم متميز مبدع "إبداعى تعليمي" لجميع المعلمين، وذلك لخلق فرص وتبنى أراء وأفكار المعلمين لتطوير العملية التعليمية كما تم أيضا الإعلان عن المسابقة الرياضية النصف سنوية لجميع العاملين بالتربية والتعليم بالتنسيق مع اللجنة الرياضية والتوجيه العام لمادة التربية الرياضية بالمديرية.

المشاركون فى ندوة تثقيفية بعنوان أهمية الوعى القومي



المشاركون فى الندوة



الندوة التثقيفية



المشاركون فى ندوة تثقيفية بعنوان أهمية الوعى القومي