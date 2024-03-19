تعرف على 8 معلومات عن تدريب موظفي المحليات في أسوان

انطلقت بأسوان فعاليات البرنامج التدريبى ( وعى ) لإعداد مدربين من موظفى الوحدات المحلية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة..
"اليوم السابع" يقدم أهم 8 معلومات عن برنامج تدريب موظفي المحليات بأسوان
أولا:البرنامج التدريبي يتم بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الإجتماعى وبرنامج الأغذية العالمى .
ثانيا:البرنامج التدريبى يستمر على مدار أربعة أيام.
ثالثا: يستهدف تدريب 27 من المجموعة الثانية من موظفى الوحدات المحلية.
رابعا:يستهدف البرنامج تدريب الموظفين بالوحدات المحلية بـ 5 قرى وهى وادى الصعايدة والطوناب بمركز إدفو، وبلانة والمالكى بمركز نصر النوبة ، بالإضافة إلى قرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو
خامسا: بنهاية التدريب من المستهدف تخريج كوادر من موظفى المحليات بالقرى قادرين على نشر أهداف برنامج وعى.
سادسا: من أهم أهداف البرنامج، مهارات الإنصات وتنظيم الأسرة والعناية بصحة الأم والطفل، وأيضاً التوعية بجهود الدولة لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية ، وختان الإناث.
سابعا : يستهدف البرنامج تأهيل الموظفين على نشر وتطبيق مخرجات التدريب بمختلف الوحدات القروية.
ثامنا: يتم متابعة تنفيذ أهداف البرنامج من خلال وحدة حياه كريمه بمحافظة أسوان.
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