تعرف على 8 معلومات عن تدريب موظفي المحليات في أسوان

أسوان- صلاح المسن

انطلقت بأسوان فعاليات البرنامج التدريبى ( وعى ) لإعداد مدربين من موظفى الوحدات المحلية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة..

"اليوم السابع" يقدم أهم 8 معلومات عن برنامج تدريب موظفي المحليات بأسوان

أولا:البرنامج التدريبي يتم بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الإجتماعى وبرنامج الأغذية العالمى .

ثانيا:البرنامج التدريبى يستمر على مدار أربعة أيام.

ثالثا: يستهدف تدريب 27 من المجموعة الثانية من موظفى الوحدات المحلية.

رابعا:يستهدف البرنامج تدريب الموظفين بالوحدات المحلية بـ 5 قرى وهى وادى الصعايدة والطوناب بمركز إدفو، وبلانة والمالكى بمركز نصر النوبة ، بالإضافة إلى قرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو

خامسا: بنهاية التدريب من المستهدف تخريج كوادر من موظفى المحليات بالقرى قادرين على نشر أهداف برنامج وعى.

سادسا: من أهم أهداف البرنامج، مهارات الإنصات وتنظيم الأسرة والعناية بصحة الأم والطفل، وأيضاً التوعية بجهود الدولة لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية ، وختان الإناث.

سابعا : يستهدف البرنامج تأهيل الموظفين على نشر وتطبيق مخرجات التدريب بمختلف الوحدات القروية.

ثامنا: يتم متابعة تنفيذ أهداف البرنامج من خلال وحدة حياه كريمه بمحافظة أسوان.