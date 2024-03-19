اليوم السابع
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تعرف على 8 معلومات عن تدريب موظفي المحليات في أسوان

الثلاثاء، 19 مارس 2024 08:00 ص
تعرف على 8 معلومات عن تدريب موظفي المحليات في أسوان محافظة أسوان
أسوان- صلاح المسن

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انطلقت بأسوان  فعاليات البرنامج التدريبى ( وعى ) لإعداد مدربين من موظفى الوحدات المحلية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة..
 
"اليوم السابع" يقدم أهم 8 معلومات عن برنامج تدريب موظفي المحليات بأسوان
 
أولا:البرنامج التدريبي يتم بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الإجتماعى وبرنامج الأغذية العالمى .
 
ثانيا:البرنامج التدريبى يستمر على مدار أربعة أيام.
 
ثالثا: يستهدف تدريب 27 من المجموعة الثانية من موظفى الوحدات المحلية.
 
رابعا:يستهدف البرنامج تدريب الموظفين بالوحدات المحلية  بـ 5 قرى وهى وادى الصعايدة والطوناب بمركز إدفو، وبلانة والمالكى بمركز نصر النوبة ، بالإضافة إلى قرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو
 
خامسا: بنهاية التدريب من المستهدف تخريج  كوادر من موظفى المحليات بالقرى قادرين على نشر أهداف برنامج وعى.
 
سادسا: من أهم  أهداف البرنامج، مهارات الإنصات وتنظيم الأسرة والعناية بصحة الأم والطفل، وأيضاً التوعية بجهود الدولة لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية ، وختان الإناث.
 
سابعا : يستهدف البرنامج تأهيل الموظفين على نشر وتطبيق مخرجات التدريب بمختلف الوحدات القروية.
 
ثامنا: يتم متابعة تنفيذ أهداف البرنامج من خلال وحدة حياه كريمه بمحافظة أسوان.






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