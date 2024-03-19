تعرف على حمى البحر المتوسط بعدما أصيبت بها الفنانة صفاء سلطان

كتبت إيناس البنا

كشفت الفنانة صفاء سلطان عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أثناء تصويرها إحدى المسلسلات، حيث نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، لتلقى العلاج، حيث تبين أنها مصابة بمرض حمى البحر الأبيض المتوسط.

ووفقا للموقع الطبي " webmd"، فأن حمى البحر الأبيض المتوسط هي مرض وراثي نادر ينتشر في العائلات، وهى عبارة عن متلازمة التهاب ذاتي، ويعني أنك تعاني من نوبات متكررة من الالتهاب والحمى المرتبطة بخلل في جهاز المناعة الفطري لديك.

أعراض حمى البحر المتوسط

غالبًا ما تسبب حمى البحر المتوسط نوبات حمى قد تستمر لمدة تصل إلى 3 أيام، يمكن أن ترتفع الحمى إلى 39 درجة.

آلام المفاصل وتورمها عادة في الركبة أو الكاحل.

طفح جلدي أحمر على الساق أو الكاحلين أو القدمين

ألم شديد في البطن

ألم صدر

آلام العضلات

الإمساك يليه الإسهال

مضاعفات حمى البحر المتوسط

اعتمادا على شدة وتكرار الهجمات، يمكن أن يسبب مضاعفات صحية طويلة المدى، حتى لو كانت الأعراض خفيفة.

وفقا لتقرير موقع " aboutkidshealth"، بدون تلقى العلاج من قبل الطبيب، سوف تحدث هجمات الحمى بشكل متكرر ويمكن أن تؤدي إلى إعاقة المريض.

إذا لم تتم السيطرة على هجمات الالتهاب، فهناك خطر الإصابة بالداء النشواني، وهو أخطر مضاعفات الحمى لأنها يؤثر في تلك الحالة على أعضاء حيوية وخاصة الكلى والقلب والجهاز الهضمي.

أيضا يعد الفشل الكلوي من أخطر مضاعفات مرض حمى البحر المتوسط، أيضا هناك فرص لزيادة الإصابة بأمراض التهابية أخرى مثل الأشكال المختلفة من التهاب الأوعية الدموية ومرض التهاب الأمعاء (مرض كرون والتهاب القولون التقرحي).

لا يوجد علاج لحمى البحر المتوسط، ولكن يتم توجيه العلاج في المقام الأول إلى إدارة الأعراض الحادة، في أغلب الأحيان باستخدام العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية