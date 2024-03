تعاون دي إتش إل إكسبرس مصر و Right to Dream لتمكين المواهب الشابة

تفخر DHL Express Egypt، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الخدمات اللوجستية، بالإعلان عن تعاونها مع Right to Dream المجتمع العالمي لأندية كرة القدم والأكاديميات والمؤسسات التعليمية التي تدير أحدث أكاديمياتها في مدينة باديا، غرب القاهرة والتي افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2023.

تتمتع مجموعة دي إتش إل بتاريخ طويل في دعم الرياضة عبر مختلف الأطياف. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مستقبل أكثر إشراقًا للرياضيين الطموحين من الجيل الجديد، استكمالا لمسؤولية DHL تجاه المجتمع، والتي تظهر من خلال هذا التعاون في تمكين التعليم لأطفال الأكاديمية.



وبموجب الاتفاقية وبهدف تقديم تجربة تعليمية أفضل تعتمد على الوعي بالتكنولوجيا، تزود شركة دي إتش إل إكسبرس مصر المعمل التابع لمدرسة Right to Dream بأجهزة كمبيوتر وأجهزة حاسوب محمولة إضافية.



تعكس الشراكة أيضًا الأهمية الحيوية لـ Right to Dream المتمثلة في القدرة على تزويد الطلاب بتعليم عالمي المستوى بالإضافة التدريب على يد أفضل مدربي كرة القدم.



من جانبه صرح السيد عمرو طنطاوي، مدير عام شركة دي إتش إل إكسبرس مصر قائلاً " من خلال دعم منظمة Right to Dream، فإننا نساهم في تقدم وتطوير اللاعبين الشباب الموهوبين. نؤمن بأن التعليم يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبلهم، لذلك فإن هدفنا هو التأثير إيجابيا في حياة الشباب وتحقيق أحلام لاعبي كرة القدم الطموحين داخل وخارج الملعب من خلال تزويدهم بالموارد التعليمية الأساسية.



كما رحب السيد محمد منصور، رئيس مجلس إدارة Right To Dream بالشراكة دي إتش إل إكسبرس مصر مشيراً الي أهمية التعليم قائلاً "إن المسارات التعليمية التي نقدمها لطلابنا في مصر وفي جميع أنحاء العالم لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا، ولهذا السبب نرحب بدعم شركة دي إتش إل إكسبرس مصر . هدفنا هو تطوير قادة المستقبل ونجوم لعبة كرة القدم المحتملين. ونأمل في إقامة علاقة هادفة بين الرياضة والتعليم، وخلق فرص للنمو والتطور."



ومع انطلاق دي إتش إل إكسبرس مصر وRight to Dream في هذه الرحلة التعاونية، فإنهما يتطلعان إلى إحداث تأثير إيجابي في حياة المواهب الشابة في جميع أنحاء مصر. والهدف من هذه الشراكة هو إلهام الجيل القادم من القادة والأبطال من خلال قوة التعليم والرياضة.

DHL Express Egypt

دي اتش ال هي العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية. تقدم أقسام دي اتش ال العديد من الخدمات اللوجستية لا مثيل لها والتي تتراوح بين تسليم الطرود المحلية والدولية، وشحن التجارة الإلكترونية وحلول التنفيذ، والنقل الدولي السريع والبري والجوي والبحري بالإضافة إلى إدارة سلسلة التوريد الصناعية. مع وجود حوالي 395000 موظف في أكثر من 220 دولة حول العالم، تربط دي اتش ال بين الأشخاص والشركات بشكل آمن وموثوق، مما يتيح تدفقات مستدامة للتجارة العالمية. من خلال الحلول المتخصصة لأسواق النمو والصناعات بما في ذلك التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والهندسة والتصنيع والطاقة والتنقل الآلي والتجزئة، تحتل شركة دي إتش إل مكانة حاسمة باعتبارها "شركة الخدمات اللوجستية في العالم".



دي اتش ال هي جزء من مجموعة دي اتش ال. وحققت المجموعة إيرادات تزيد عن 81.8 مليار يورو في عام 2023. ومن خلال ممارسات الأعمال المستدامة والالتزام تجاه المجتمع والبيئة، تقدم المجموعة مساهمة إيجابية للعالم. وتهدف مجموعة DHL إلى تحقيق لوجستيات خالية من الانبعاثات بحلول عام 2050.

Right to Dream



تعاون دي إتش إل إكسبرس مصر و Right to Dream لتمكين المواهب الشابة (1)

Right to Dream هي مجموعة من الأكاديميات الهادفة وأندية كرة القدم المحترفة والمؤسسات التعليمية التي تزدهر حاليا في جميع أنحاء العالم، فمنذ عام 1999، أتاح هذا النموذج الفرص لأكثر من 300 طالب، بعضهم مثل بلدانهم في نهائيات كأس العالم للرجال والسيدات، وآخرون حصلوا على فرص في كليات Ivy League المعروفة في الولايات المتحدة. تضم Right To Dream نادي TUT FCالمصري والذي يضم فرقًا ناجحة للرجال والسيدات، وFC Nordsjælland، أحد فرق الدوري الممتاز الرائدة في الدنمارك، وSan Diego FC، الذي ينضم الي الدوري الأمريكي لكرة القدم، دوري الدرجة الأولى (MLS) في عام 2025.



تعاون دي إتش إل إكسبرس مصر و Right to Dream لتمكين المواهب الشابة (2)



تعاون دي إتش إل إكسبرس مصر و Right to Dream لتمكين المواهب الشابة (3)



تعاون دي إتش إل إكسبرس مصر و Right to Dream لتمكين المواهب الشابة (4)