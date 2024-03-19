تأجيل محاكمة متهمين بالشروع فى قتل ربة منزل بـمدينة 15 مايو لـ 21 أبريل

كتب أحمد حسني

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة متهمين بالشروع في قتل ربة منزل، بسبب خلافات جيرة في منطقة 15 مايو، لجلسة 21 أبريل المقبل.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليها بعد مشاجرة وقعت بينهم بسبب خلافات الجيرة في مدينة 15 مايو.

وعرفت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، حيث حددته أنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..

ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.