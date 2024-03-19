اليوم السابع
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تأجيل محاكمة المتهمين بخلية داعش التجمع لـ1 يونيو المقبل

الثلاثاء، 19 مارس 2024 02:08 م
تأجيل محاكمة المتهمين بخلية داعش التجمع لـ1 يونيو المقبل المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني تأجيل محاكمة 3 متهمين، فى القضية رقم 52 لسنة 2024، والمعروفة بداعش التجمع لجلسة 1 يونيه لفض الأحراز.


جاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى أكتوبر من عام 2021، المتهم الأولى تولى قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار باسلام الاجتماعي.


وفيما حاز وأحرز المتهم الأول سلاح نارى مششخن "مسمس"، لاستعماله فى أنشطة تخل بالأمن العام.


ثانيا: المتهمان الأول والثالث ارتكبا جريمة تمويل الإرهاب، وكان الغرض من التمويل ارتكاب أعمال إرهابية.
ثالثا: المتهمان الثانى والثالث انضما إلى الجماعة الإرهابية الواردة بأمر الإحالة مع علمهما بأغراضها.







خليه داعش

داعش التجمع

الجنايات

المستشار محمد السعيد الشربينى



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