بلينكن يرحب باتفاق الاتحاد الأوروبى الأخير بشأن الدعم المالى لأوكرانيا

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رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن باتفاق الاتحاد الأوربي الأخير بشأن الدعم المالي لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية.



وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية ، في بيان أوردته اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني، إنه خلال مشاركته افتراضيا أمس في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بدعوة من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، رحب بلينكن بالاتفاق وشدد على أهمية استمرار التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وضرورة الالتزام بمحاسبة روسيا.



وأعرب عن رغبة مشتركة في العمل مع الاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة كما رحب بدعم المفوضية الأوروبية لتقديم المساعدات الإنسانية لهايتي وشجع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على دعم بعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات في هايتي.



وناقش بلينكن والمجلس الأوروبي، أيضًا، التحديات التي تسببها الصين حيث استعرضا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان والحفاظ على الوضع الراهن.