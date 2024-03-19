اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال تعمد إلحاق الأضرار بمرافق مجمع الشفاء بغزة

الثلاثاء، 19 مارس 2024 01:09 ص
الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال تعمد إلحاق الأضرار بمرافق مجمع الشفاء بغزة غزة
أ ش أ

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قال رائد النمس المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال الاسرائيلي تعمدت الحاق الأضرار بمرافق مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.


وأضاف رائد النمس، أن حريقًا ضخمًا نشب بأحد الأقسام بمجمع الشفاء، ورفض الاحتلال دخول سيارات الحماية المدنية للإطفاء في تعمد واضح لإلحاق الضرر بالمستشفى.


وأشار المتحدث إلى أن الوضع سيئ للغاية جراء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء، حيث تكررت الاقتحامات لمحاولة تعطيل المستشفى وجعلها غير قادرة على تقديم خدماتها.


وأوضح أن هذا ما دأب عليه الاحتلال الاسرائيلي خلال الفترة الماضية عبر استهداف اي منشأة صحية تبدأ في استعادة عافيتها من أجل إرجاع العمل الطبي والصحي فيها.


ولفت إلى أنه كلما أمعن الاحتلال الإسرائيلي في الحاق الأذى بالمنشآت الصحية في غزة ، كلما زادت التحديات الملقاة على عاتق مقدمي الخدمات الصحية والاسعافية.

 







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