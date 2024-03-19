المديرة التنفيذية لليونيسيف قلقة من معاناة الأطفال في غزة: الوضع مروع

أ ش أ

حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) كاثرين راسل، من الوضع الذي يواجهه الأطفال وسط الحرب في قطاع غزة، كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء معاناة الأطفال في القطاع ووصفت الوضع بـ "المروع للغاية".



واعتبرت راسل - في تصريح خاص لقناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أذاعتها اليوم /الثلاثاء/ - الإحصاءات التي تفيد بمقتل 13 ألفا و450 طفلا في الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 هي "تقديرات أولية"، حيث إن المنظمة لديها معلومات تفيد بوجود أطفال آخرين تحت الأنقاض أو مصابين أو انفصلوا عن عائلاتهم.



وأكدت ضرورة القيام بكل ما هو ممكن من أجل إيصال المساعدات لهؤلاء الأطفال الذين يتضورون جوعا حتى الموت، معتبرة هذا الوضع "غير مقبول".



وحول عمليات الإنزال الجوي، قالت راسل إنها تساعد إلا أن الأهم هو فتح طرق برية لإدخال المزيد من المساعدات وإدخال مئات الشاحنات إلى قطاع غزة لإيصال الغذاء والإمدادات الطبية للمواطنين.



ووفقا لتقييم الأمن الغذائي الذي تدعمه الأمم المتحدة، يعاني نصف سكان قطاع غزة من جوع كارثي ومن المتوقع أن تضرب المجاعة الشمال في أي وقت من الآن وحتى مايو القادم إذا لم يكن هناك أي تدخل عاجل.

شهد - ك ف