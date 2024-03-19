المؤبد لحداد مسلح لإتجاره بالهيروين وحيازة سلاح أبيض بالخانكة

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد، لحداد مسلح، لاتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر فى منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 32033 لسنة 2023 جنج مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2140 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ج إ ع"، 21 سنة، حداد مسلح، ومقيم محطة الزجاج بالفتح - مركز الخانكة محافظة القليوبية، لأنه في يوم 13 / 11 / 2023، بدائرة مركز الخانكة، أحرز جوهراً مقدراً "هيروين" يقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز أداة "كثر"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط حداد مسلح، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الخانكة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.