اليوم السابع
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الكنيسة تعلن تفاصيل جنازة رهبان جنوب أفريقيا وموعد وصولهم الكاتدرائية بالعباسية

الثلاثاء، 19 مارس 2024 02:15 م
الكنيسة تعلن تفاصيل جنازة رهبان جنوب أفريقيا وموعد وصولهم الكاتدرائية بالعباسية جنازة رهبان جنوب أفريقيا وموعد وصولهم الكاتدرائية بالعباسية
كتب محمد الأحمدى

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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشاركة 28 من أحبار الكنيسة وبعض الآباء الكهنة والرهبان وأسر الرهبان وعدد كبير من الشعب فى صلوات تجنيز الأباء الرهبان بجنوب أفريقيا.

 

وصلى قداسة البابا تواضروس الثانى صباح اليوم الثلاثاء في الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، بالعباسية، صلوات تجنيز الآباء الرهبان الثلاثة، الراهب القمص تكلا الصموئيلى، والراهب مينا آڤا ماركوس، والراهب يسطس آڤا ماركوس، الذين استشهدوا إثر حادث إجرامى، وقع يوم الثلاثاء الماضي في دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا.

 

ووصلت الطائرة التي تقل جثامين الرهبان فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، ونُقِلَت إلى الكاتدرائية لصلاة التجنيز التى أقيمت باللحن الفرايحي لاحتفال الكنيسة القبطية اليوم بعيد الصليب المجيد.

 

وألقى الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، كلمة عزاء باسم قداسة البابا والمجمع المقدس فى نياحة الرهبان الشهداء الثلاثة، كما قدم التعزية لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا، ونيافة الأنبا باسيليوس أسقف دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، وشكر نيافته وزارات الخارجية والهجرة والطيران والصحة والأجهزة المعنية التي بذلت جهدًا كبيرًا في متابعة الحادث وإتمام كافة الإجراءات الخاصة به.


كما شكر نيافته فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية وممثلى الطوائف المسيحية على أدانتهم الحادث وتقديمهم التعزية.

 







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تفاصيل جنازه جنوب افريقيا



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