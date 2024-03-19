الكرملين: أطلعنا على تقارير حول عزم أوروبا فرض رسوم على صادرات الحبوب

موسكو (أ ش أ)

أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن الكرملين اطلع على تقارير حول نية الاتحاد الأوروبى فرض رسوم جمركية على صادرات الحبوب من روسيا وبيلاروس، مشيرا إلى احتياج بلاده لتحليل ودراسة هذه التقارير.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بهذا بالخصوص: "لقد رأينا هذه التقارير بالفعل".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية:" علينا أن نحلل إلى أي مدى وفي أي إطار زمني سيتم تنفيذ ذلك، وما إذا كان سيتم تنفيذه أساسًا"، موضحا أنه بعد ذلك سنستخلص الاستنتاجات.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية ذكرت - في وقت سابق من اليوم - أن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض رسوم جمركية على صادرات الحبوب من روسيا وبيلاروس... وأوضحت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية تعتزم فرض رسوم بقيمة 95 يورو (103.24 دولار) للطن الواحد على الحبوب من روسيا وبيلاروس، منوهة بأن هذه الخطوة تهدف إلى استرضاء المزارعين وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، غير مستبعدة أن هذا الإجراء سيزيد أسعار الحبوب بنسبة 50% على الأقل.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية المولدوفية، بحسب وسائل اعلام روسية، طرد أحد موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة كيشيناو واعتباره شخصاً غير مرغوب فيه.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المولدوفية اليوم، أنها سلمت إخطاراً بهذا الشأن للسفير الروسي لدى مولدوفا أوليج فاسنيتسوف.

وأشار بيان خارجية مولدوفا إلى أنه جرى استدعاء سفير روسيا الاتحادية إلى مبنى وزارة الخارجية وإخطاره بإعلان أحد موظفي السفارة شخصاً غير مرغوب به على أراضي جمهورية مولدوفا وعليه مغادرة البلاد، وذلك على خلفية تنظيم الانتخابات الرئاسية الروسية في جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية المعلنة من جانب واحد دون موافقة السلطات المولدوفية.