السيطرة على حريق بسيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى بسوهاج دون إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكى على الطريق الصحراوى دون حدوث إصابات بشرية بين مستقلى السيارة تم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الحدث وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بنشوب حريق بسيارة على الطريق الصحراوى الشرقى عقب حدوث إنبعاثات أدخنه من مقدمة على السيارة.

وبالإنتقال والفحص عقب المعاينة تبن أنه أثناء سير سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم قيادة ط . 20 سنة موظف قادما من محل عمله وفى طريقه للعودة لمحل إقامته فوجئ بانبعاث أدخنة بمقدمة السيارة ثم اشتعال النيران بها.

تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وبسؤال قائد السيارة أكد ما جاء بالواقعة ونفى الشبهة الجنائية تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم العرض جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.

يذكر أن قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة قبل ذلك على حريق نشب بسيارة أعلى كوبرى أخميم دائرة قسم ثان سوهاج وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بنشوب حريق بسيارة أعلي كوبري أخميم دائرة قسم ثان سوهاج حيث تبين نشوب حريق بمقدمة السيارة " أجرة " قيادة المدعو صلاح الدين ا خ ح 61 سنة سائق ومقيم دائرة مركز سوهاج وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لــم ينتج عــن ذلك ثمــة إصابـــات وأنحصرت التلفيات في أحتراق التابلوة الامامي والكراسي الامامية وبسؤال قائد السيارة المذكور بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من ضفيرة السيارة ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.