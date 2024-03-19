السجن 3 سنوات لمتهم بقتل شاب بالخطاء فى التجمع الخامس

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل شاب في حادث مروري بالتجمع الخامس بالخطاء، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تسبب في وفاة المجني عليه عن طريق الخطاء بعد دهسه بالسيارة.



ونصت المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.



وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.