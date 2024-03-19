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الرئيس الجزائرى يهنئ نظيره الروسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

الثلاثاء، 19 مارس 2024 01:19 ص
الرئيس الجزائرى يهنئ نظيره الروسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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هنأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية.


وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان الإثنين "هنأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نظيره فلاديمير بوتين بمناسبة انتخابه مجددا رئيسا لروسيا الاتحادية".


وكان مركز معلومات لجنة الانتخابات المركزية الروسية قد أعلن فوز الرئيس فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة أصوات 87.28%، وذلك بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع. ومن المقرر أن تعلن اللجنة نتائج الانتخابات رسميا يوم الخميس المقبل.







الجزائر

روسيا

فلاديمير بوتين

الجزائر وروسيا




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