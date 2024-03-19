الخارجية الروسية: نأمل أن يتم الاتفاق على موعد زيارة محمود عباس إلى موسكو

أعرب نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، عن أمل بلاده أن يتم الاتفاق على موعد زيارة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس إلى روسيا الاتحادية فى المستقبل القريب .
وقال بوجدانوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "إن الرئيس عباس لديه دعوة بزيارة روسيا، وآمل أن يتم الاتفاق على المواعيد في المستقبل القريب".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "كنا نتوقع زيارته في نوفمبر الماضي، ولكن القيادة الفلسطينية ولأسبابها الخاصة طلبت تأجيل هذه الزيارة"، لافتا إلى أن الرئيس محمود عباس ضيف مرحب به دائما في روسيا.
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