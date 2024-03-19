الخارجية الروسية: نأمل أن يتم الاتفاق على موعد زيارة محمود عباس إلى موسكو

موسكو (أ ش أ)

أعرب نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، عن أمل بلاده أن يتم الاتفاق على موعد زيارة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس إلى روسيا الاتحادية فى المستقبل القريب .

وقال بوجدانوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "إن الرئيس عباس لديه دعوة بزيارة روسيا، وآمل أن يتم الاتفاق على المواعيد في المستقبل القريب".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "كنا نتوقع زيارته في نوفمبر الماضي، ولكن القيادة الفلسطينية ولأسبابها الخاصة طلبت تأجيل هذه الزيارة"، لافتا إلى أن الرئيس محمود عباس ضيف مرحب به دائما في روسيا.

