الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل رقيب أول فى صفوفه شمال غزة

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رقيب أول في صفوفه خلال معارك شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وبحسب موقع روسيا اليوم، نشر الحساب الرسمي لجيش الدفاع الإسرائيلي على منصة "إكس" تغريدة كشف فيها خبر مقتل سيباستيان إيفان (51) عاما، من مدينة روش هاعين، في معارك شمال القطاع، وهو برتبة رقيب أول، وقائد في اللواء (401).

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "الضابط الإسرائيلي القتيل كان من ضمن غرفة القيادة الأمامية واليد اليمنى لأحد قادة ألوية الهجوم الرئيسية شمال القطاع".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أمس مقتل 250 جنديا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر بلغ 593.

ورغم الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستدخل مدينة رفح خلال عدة أسابيع.