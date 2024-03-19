اليوم السابع
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البابا تواضروس يشكر مصر وجنوب أفريقيا على التحقيق بمقتل رهبان دير مارمرقس

الثلاثاء، 19 مارس 2024 12:40 م
البابا تواضروس يشكر مصر وجنوب أفريقيا على التحقيق بمقتل رهبان دير مارمرقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالشكر لقيادات الدولة المصرية والجهات الأمنية والأزهر والأوقاف ورؤساء الطوائف الكنسية والأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وكذلك وسائل الإعلام المختلفة لنقل تغطية الجنازة.

وقدم قداسة البابا خلال كلمته بصلوات تجنيز الرهبان فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الشكر أيضا لوزارة الخارجية والهجرة والسفير المصرى بجنوب أفريقيا على تسهيل إجراءات عودة جثامين الرهبان إلى مصر.

والرهبان الثلاثة فى جنوب أفريقيا هم
الراهب القمص تكلا الصموئيلي.
- الراهب يسطس آڤا ماركوس.
-  الراهب مينا آڤا ماركوس.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني أناب صاحبي النيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا، والأنبا جوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها والأب القس إليشع رزق كاهن كنيسة القديس مار مرقس بواشنطن لحضور صلوات التجنيز.

وذكرت الكنيسة أنه سيتم إعادة الجثامين إلى مصر، عقب إنهاء إجراءات السفر، للصلاة عليهم ودفنهم في دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

جنوب افريقيا

رهبان جنوب افريقيا



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