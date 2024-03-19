البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات تجنيز رهبان جنوب أفريقيا بالكاتدرائية

كتب: محمد الأحمدى

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات تجنيز رهبان جنوب أفريقيا في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الأن.

والرهبان الثلاثة فى جنوب أفريقيا هم

الراهب القمص تكلا الصموئيلي.

- الراهب يسطس آڤا ماركوس.

- الراهب مينا آڤا ماركوس.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني أناب صاحبي النيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا، والأنبا جوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها والأب القس إليشع رزق كاهن كنيسة القديس مار مرقس بواشنطن لحضور صلوات التجنيز.



وذكرت الكنيسة أنه سيتم إعادة الجثامين إلى مصر، عقب إنهاء إجراءات السفر، للصلاة عليهم ودفنهم في دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.