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الأوراق المطلوبة للتقديم للعمل بكنترولات الثانوية العامة 2024

الثلاثاء، 19 مارس 2024 12:40 م
الأوراق المطلوبة للتقديم للعمل بكنترولات الثانوية العامة 2024 وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2024، المستندات المطلوبة عند التقدم للعمل بكنترولات الثانوية العامة للأعضاء الجدد، مشيرة إلى أن يقدم العضو مجموعة من الأوراق والمستندات تشمل: صحيفة أحوال حديثة مختومة ومعتمدة بخاتم الشعار من جهة العمل موضح بها الجزاءات وعدم الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة إلى المحكمة التأديبية وصورة البطاقة الشخصية الرقم القومى.

وأكدت لجان النظام والمراقبة فى خطاب لها، على أنه  سيتم عقد الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية للأعضاء الجدد الأسبوع المقبل، مضيفة أن لجان النظام والمراقبة ملتزمة بتغيير 25% من العاملين بالكنترولات والسماح لأعضاء جدد بالمشاركة فى إطار تغيير الدماء  ومنح الفرصة لأكبر عدد من المعلمين والإداريين بالمشاركة سنويا فى أعمال الامتحانات داخل الكنترولات.

وكانت لجان النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة، أعلنت عن فتح باب التقدم للأعضاء الجدد للعمل بالكنترولات وقبول طلبات الأعضاء الجدد خلال الأسبوع الجارى، لتسجيل الاسم والبيانات الشخصية باستمارة الالتحاق بمقر لجنة النظام والمراقبة، على أن تعقد المقابلة الشخصية والامتحان التحريري الأسبوع المقبل.

وحددت لجان النظام والمراقبة شروط التقدم كالتالى:

- ألا يكون لدى العضو مانع فى من الموانع التي تحول دون الاشتراك في العمل بالكنترولات، وتتمثل الموانع فى التالى:

- ألا تكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم112 لسنة 1992.

- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- ألا يكون من العاملين في إحدى المدارس الثانوية المتواجدة في نطاق أعمال لجنة الإدارة المرشح للعمل بها.

 







وزارة التربية والتعليم

فتح باب بالتقدم للعمل بكنترولات الثانوية العامة 2024

شروط العمل بكنترولات الثانوية العامة 2024

الأوراق المطلوبة للتقديم بكنترولات الثانوية العامة



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