الأرصاد تكشف تفاصيل فرص الأمطار وأماكن سقوطها بعد حالة عدم الاستقرار

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود فرص أمطار متوسطة بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية قد تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أيضا وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، قد تمتد خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصاد: وتتأثر البلاد أيضا بنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14.