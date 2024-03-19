اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2024 10:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل فرص الأمطار وأماكن سقوطها بعد حالة عدم الاستقرار

الثلاثاء، 19 مارس 2024 09:41 ص
الأرصاد تكشف تفاصيل فرص الأمطار وأماكن سقوطها بعد حالة عدم الاستقرار أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود فرص أمطار متوسطة بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية قد تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أيضا وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى،  قد تمتد خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا)  على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصاد: وتتأثر البلاد أيضا بنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14.

 







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة