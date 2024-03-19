إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاتء متفرقة بالجسد؛ إثر نشوب مشاجرة في مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول كلا من: "إبراهيم عبدالسميع" 57 عاما، و"مرفت وصفي" 47 عاما، و"عبده إبراهيم" 27 عاما، وشقيقه "ماهر إبراهيم" 23 عاما، و"سماح عبدالمنعم" 35 عاما، وشقيقتها "بدوية عبدالمنعم" 40 عاما، مقيمين بمدينة القنايات، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر مشاجرة بمدينة القنايات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.