إصابة 3 أشخاص فى انقلاب موتوسيكل بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق الجمالية - الحسينية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزى لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول كلا من: "أحمد محمد" 19 عاما، و"محمد عبدالعزيز" 20 عاما، و"أحمد صلاح" 22 عاما، مقيمين بقرية الجمالية مركز الحسينية، مصابين بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق الجمالية - الحسينية بمركز الحسينية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.