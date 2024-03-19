إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الواحات الصحراوى، وتم نقل المصابين الي المستشفى للعلاج، وعل الفورتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ من الخدمات المعينة فى طريق الواحات الصحراوى بوجود حادث تصادم سيارتين ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.