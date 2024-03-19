إزاى تحمى نفسك من حوادث التريلات أثناء السير بالطرق؟

حذرت الإدارة العامة للمرور، سائقى سيارات النقل الثقيل من القيادة المتهورة والانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ومنها.
-تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.
- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.
-مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.
-عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.
-مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.
-وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.
- عدم القيادة بتهور ومراعاة السيارات الأخرى بالطرق.
- اتباع تعاليم القيادة الآمنة منعا للحوادث.
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