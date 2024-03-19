اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 مارس 2024 02:24 ص
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إزاى تحمى نفسك من حوادث التريلات أثناء السير بالطرق؟

الثلاثاء، 19 مارس 2024 02:00 ص
إزاى تحمى نفسك من حوادث التريلات أثناء السير بالطرق؟ حوادث التريلات اثناء السير بالطرق
كتب عبد الرحمن سيد

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حذرت الإدارة العامة للمرور، سائقى سيارات النقل الثقيل من القيادة المتهورة والانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ومنها.

-تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

-مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

-عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

-مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

-وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.

- عدم القيادة بتهور ومراعاة السيارات الأخرى بالطرق.

- اتباع تعاليم القيادة الآمنة منعا للحوادث.







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