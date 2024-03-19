إزاى تحمى نفسك من حوادث التريلات أثناء السير بالطرق؟

كتب عبد الرحمن سيد

حذرت الإدارة العامة للمرور، سائقى سيارات النقل الثقيل من القيادة المتهورة والانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ومنها.

-تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

-مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

-عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

-مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

-وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.

- عدم القيادة بتهور ومراعاة السيارات الأخرى بالطرق.

- اتباع تعاليم القيادة الآمنة منعا للحوادث.