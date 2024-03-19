إدارة العلاج الحر بالدقهلية توجه 16 إنذارا وتوصى بغلق 9 منشآت مخالفة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة خلال الاسبوع الماضى، تم خلالها المرور على 118 منشأة طبية.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملات تضمنت المرور على 51 عيادة خاصة، و7 مستشفيات وعيادات تخصصية خاصة، إلى جانب 22 مركزا ومعملا، من بينها 5 مراكز ومعمل غير مرخص.

كما اضاف فؤاد أنه تم إنذار 16 منشآة طبية خاصة، واستصدار قرارات غلق لنحو 9 منشأت وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 3 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وتابع مدير العلاج الحر أنه جرى معاينة 7 منشآت، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.