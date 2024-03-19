اليوم السابع
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إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقة زوجته فى عابدين لفضيلة المفتى.. صور

الثلاثاء، 19 مارس 2024 03:57 م
إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقة زوجته فى عابدين لفضيلة المفتى.. صور
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، بإحالة أوراق المتهم بقتل شقيقة زوجته والشروع فى قتل زوجته بسبب شكه فى سلوكها لفضيلة المفتى.

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صدر القرار بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله الله سلام.

 

ترافع أحمد مروان ممثل النيابة العامة، أمام هئية المحكمة وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم قلتله المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار، وأن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها.

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تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخص لتعديه على زوجته وشقيقتها بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة إحداهما بمنطقة عابدين.

 

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البداية عندما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بتواجد أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح أبيض "سكين" وفى حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

 

بالإنتقال والفحص أمكن السيطرة عليـــه وضبطه وتبين أنه بحوزته سلاح أبيض "سكين"، وتبين أنه نظراً لوجود خلافات زوجيه بينه وبين زوجته (مالكة مطعم "تحمل ذات الجنسية" - مـصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجســـم) حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهمـــا مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها  تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثاً إصابتهما والتى أودت بحياة شقيقة زوجته.

 

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