"أوقاف الأقصر" تكشف أماكن منافذ بيع صكوك الإطعام خلال شهر رمضان المبارك

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل وأماكن منافذ بيع صكوك الإطعام خلال شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حيث تشمل 11 منفذ حول المحافظة.
وأكد وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، على أنه تتشرف مديرية أوقاف الأقصر بالإعلان عن منافذ بيع صكوك الإطعام بالمديرية، وهى كالتالي:-
ديوان عام المديرية ورقم الهاتف الخاص بها 01097143996
إدارة أوقاف بندر الأقصر ورقم الهاتف الخاص بها 01111809941
إدارة أوقاف البياضية ورقم الهاتف الخاص بها 01060290586
إدارة أوقاف الطود ورقم الهاتف الخاص بها 01151002928
إدارة أوقاف الزينية ورقم الهاتف الخاص بها 01122157140
إدارة أوقاف القرنة ورقم الهاتف الخاص بها 01067861548
إدارة أوقاف إسنا ورقم الهاتف الخاص بها 01066322460
إدارة أوقاف كومير ورقم الهاتف الخاص بها 01014015814
إدارة أوقاف النمسا ورقم الهاتف الخاص بها 01134466002
إدارة أوقاف أصفون ورقم الهاتف الخاص بها 01151760561
إدارة أوقاف أرمنت ورقم الهاتف الخاص بها 01110057197
كما يمكن طلب صك عن طريق إرسال رسالة نصية لرقم الوتساب 01062356548
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