"أوقاف الأقصر" تكشف أماكن منافذ بيع صكوك الإطعام خلال شهر رمضان المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل وأماكن منافذ بيع صكوك الإطعام خلال شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حيث تشمل 11 منفذ حول المحافظة.

وأكد وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، على أنه تتشرف مديرية أوقاف الأقصر بالإعلان عن منافذ بيع صكوك الإطعام بالمديرية، وهى كالتالي:-

ديوان عام المديرية ورقم الهاتف الخاص بها 01097143996

إدارة أوقاف بندر الأقصر ورقم الهاتف الخاص بها 01111809941

إدارة أوقاف البياضية ورقم الهاتف الخاص بها 01060290586

إدارة أوقاف الطود ورقم الهاتف الخاص بها 01151002928

إدارة أوقاف الزينية ورقم الهاتف الخاص بها 01122157140

إدارة أوقاف القرنة ورقم الهاتف الخاص بها 01067861548

إدارة أوقاف إسنا ورقم الهاتف الخاص بها 01066322460

إدارة أوقاف كومير ورقم الهاتف الخاص بها 01014015814

إدارة أوقاف النمسا ورقم الهاتف الخاص بها 01134466002

إدارة أوقاف أصفون ورقم الهاتف الخاص بها 01151760561

إدارة أوقاف أرمنت ورقم الهاتف الخاص بها 01110057197

كما يمكن طلب صك عن طريق إرسال رسالة نصية لرقم الوتساب 01062356548