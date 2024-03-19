أمين عام الأمم المتحدة يحذر من استخدام الذكاء الاصطناعى بالأسلحة النووية

كتبت: هند المغربي

حذر أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة من الأسلحة النووية، لافتا إلي أن البشرية جميعا ستدفع الثمن في نهاية المطاف، جاء ذلك خلال كلمته في مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن، بشأن نزع السلاح النووي وعدم انتشاره.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطته على أنه لا ينبغي أبدا شن حرب نووية، لأنه لا يمكن تحقيق النصر في مثل هذه الحرب. وحذر الأمين العام من أن الأسلحة النووية هي أكثر الأسلحة تدميرا على الإطلاق، قائلا "فهي قادرة على القضاء على كل أشكال الحياة على الأرض". مشيرا الي تزايد قوة هذه الأسلحة ومداها وقدرتها على التخفي.

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة "أن غياب الدول الحائزة للأسلحة النووية عن طاولة الحوار. وتفوق الاستثمارات في أدوات الحرب عن الاستثمارات في أدوات السلام. وتزايد ميزانيات الأسلحة، بينما تتقلص ميزانيات الدبلوماسية والتنمية".

وأشار الأمين العام إلى أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والمجالات السيبرانية والفضاء الخارجي كشفت عن نقاط ضعف جديدة وخلقت مخاطر جديدة، موضحا أن البلدان تضخ الموارد في التكنولوجيات النووية الجديدة الفتاكة وتنشر التهديد إلى مجالات جديدة.