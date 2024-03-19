ألمانيا تعلن عن تقديم حزمة تمويل جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو

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أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، عن تقديم حزمة تمويل جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو (أي ما يعادل 426 مليون جنيه استرليني).



ونقلت وكالة "أوكرين فورم" الأوكرانية عن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، قوله إن الحزمة الجديدة تشمل 10 آلاف طلقة ذخيرة.



وقال بيستوريوس - في تصريحات على هامش المحادثات التي أجريت مع مسئولين من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في قاعدة "رامشتاين" الجوية - إن الولايات المتحدة لا تزال شريكًا موثوقًا به، على الرغم من المخاوف من أن رئاسة دونالد ترامب المحتملة قد تضر بآفاق الحرب في أوكرانيا.



وتعد ألمانيا ثاني أكبر داعم مالي لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.