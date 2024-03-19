أفغانستان تستدعى سفير باكستان احتجاجا على الغارات الجوية فى خوست وبكتيكا

كابول (أ ش أ)

استدعت وزارة الخارجية الأفغانية سفير باكستان لدى كابول عبد الرحمن نظامانى وسلمته خطاب احتجاج بشأن الغارات الجوية الباكستانية على إقليمى خوست وبكتيكا، التى أسفرت عن مقتل نساء وأطفال.

وذكرت الوزارة، في بيان بحسب وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية، أنه تم استدعاء عبد الرحمن نظاماني، السفير الباكستاني في كابول، وتسليمه رسالة احتجاج بشأن الهجمات التي وقعت مساء أمس الأول الأحد، وحثت الشعب الباكستاني والحكومة المدنية الجديدة على عدم السماح للإجراءات أحادية الجانب بأن تلقي بظلالها على العلاقة بين البلدين.

كان ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال قتلوا جراء غارات جوية شنتها مقاتلات باكستانية في خوست وبكتيكا.

وندد متحدث باسم طالبان "بشدة" بالهجمات على الأراضي الأفغانية ووصفها بأنها انتهاك لسيادة البلاد.