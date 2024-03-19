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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-3-2024 بالبنك الأهلى المصرى

الثلاثاء، 19 مارس 2024 10:50 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-3-2024 بالبنك الأهلى المصرى عملات - صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-3-2024، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار 47.12 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.11 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا للتحديثات الصباحية بالبنك الأهلي المصرى.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.12 جنيه للشراء.

47.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.11 جنيه للشراء.

51.35 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.78 جنيه للشراء.

60.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.55 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

152.66 جنيه للشراء.

153.68 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.83 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.95 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.







البنك المركزى

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