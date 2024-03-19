أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر حوالي 20 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 3050 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:





عيار 24 يسجل 3486 جنيها.

عيار 21 يسجل 3050 جنيها.

عيار 18 يسجل 2614 جنيها.

عيار 14 يسجل 2033 جنيها.

الجنيه الذهب 24400 جنيه.

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء، لكنها ظلت فوق مستويات الدعم الرئيسية حيث ظلت الأسواق مترددة إلى حد كبير تجاه اتجاه تداول المعدن النفيس قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم غد والذي قد يقدم مزيدا من الدلائل على توقيت خفض أسعار الفائدة هذا العام.



انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2147 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2160 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2153 دولار للأونصة.



الذهب عاد إلى الهبوط خلال جلسة اليوم بعد أن سجل ارتفاع بنسبة 0.2% يوم أمس، بينما يفشل السعر حتى الآن في كسر منطقة الدعم الرئيسية عند 2150 – 2145 دولار للأونصة، وذلك بسبب ضعف الزخم حالياً مع انتظار المستثمرين لنتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.



تشير التوقعات على نطاق واسع بأن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء، بينما تنتظر الأسواق صدور التوقعات الاقتصادية من قبل أعضاء البنك والتي يتوقع البعض أنها قد تشهد تغير فيما يتعلق بعدد مرات خفض الفائدة هذا العام.