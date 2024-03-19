أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19-3-2024.

إيقاف تداول 27 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: النصر للأعمال المدنية، وسيتي للتحاليل الطبية، وحق اكتتاب شركة القاهرة للزيوت والصابون، وليسيكو مصر، والتعمير والاستشارات الهندسية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومصر للفنادق، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمالية والصناعية المصرية، وأم بي للهندسة، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والمطورون العرب القابضة، وبنك قطر الوطني الأهلي، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والدولية للأسمدة والكيماويات، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية للمحابس، والمشروعات الصناعية والهندسية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك.

البورصة تخسر 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.888 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 604.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 102.2 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.51%، والعرب على 6.68%، واستحوذت المؤسسات على 44.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.8 مليون جنيه، 383.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 186.4 مليون جنيه، 54.4 مليون جنيه، 35.3 مليون جنيه، 112.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 28675 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34742 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 12220 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 6211 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8956 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 5.97% ليغلق عند مستوى 6725 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1507 نقطة.

وصعدت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 101 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 21.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 44 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.03%.

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 4.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.84%.

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 23.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.60%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 2.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.39%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة القاهرة للزيوت والصابون-3 بسعر إغلاق 0.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 29.20%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 31.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.02%.



- مصر للفنادق بسعر إغلاق 99.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.64%.

- حق اكتتاب شركة العبور للاستثمار العقاري-3 بسعر إغلاق 0.615 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.14%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.281 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.47%.