أسباب تلون سنابل القمح باللون البنى؟ رئيس مركز معلومات المناخ يجيب

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه أحياناً تتلون سنابل القمح باللون البنى "الأغلفة الخارجية للحبوب أو ما يسمى" القنابع" وقد تمتد إلى حامل السنبلة والجزء العلوى من الساق وخاصة على أصناف محددة، فما هو هذا اللون بالضبط؟ وهل هو مرض أو عرض فسيولوجى؟

وأوضح فهيم أن اللون باختصار هو تحول اللون الأخضر "صبغة الكلوروفيل" إلى لون قرمزى أو بنى فاتح واحيانا بنى غامق "صبغة الميلانين Melanin" وهو نتيجة أن بعض الجينات المقاومة للصدأ "بالتحديد جين Sr2 complex " تعبر عن نفسها تحت ظروف بيئية معينة قد تكون جفاف أو ملوحة أو اى ضغوط بيئية أخرى، وخاصة فى حقول الإكثار..

أضاف أن هذا الأمر لا يحتاج إلى اى نوع من الرش بأى مركبات ولا يؤثر على الإنتاجية أو على حيوية التقاوى الناتجة .