أخبار مصر.. ارتفاع الحرارة غدا بجميع الأنحاء ونشاط رياح والعظمى 25 درجة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، طقس غد.. ارتفاع الحرارة بجميع الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 25 درجة.

طقس غد.. ارتفاع الحرارة بجميع الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 25 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

عضو لجنة الدفاع عن طابا: نساند الفلسطينيين حتى يستردوا وطنهم كما حررنا سيناء



أكد عضو اللجنة القومية للدفاع عن طابا، السفير الدكتور حسين حسونة، أن مصر ستواصل جهودها وستظل تساند الشعب الفلسطينى، من أجل استرداد وطنه المحتل من إسرائيل مثلما أعدنا أرض سيناء كاملة حتى آخر شبر فيها باستعادة طابا.

هل الدعاء على من ظلمنى يفسد الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب عبر قناة الناس



أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، علي سؤال متصلة حول هل الدعاء على من ظلمها يفسد الصيام ويضيع عليها الأجر؟.

غدا.. أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الدقهلية



تعقد محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية، غدا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء "محمد.ع.ع"، 25 عاما، والمتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز، طالب بالصف الأول الثانوى، وتقطيع جسده إلى 3 أجزاء بمركز الستامونى محافظة الدقهلية.

حسام المندوه .. بيع زيزو وارد وضم رمضان صبحى مطروح



علق حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك على إمكانية رحيل أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب الفريق للاحتراف والاستفادة منه ماديا، قائلا: "كل شى وارد ومطروح لتحسين موارد النادى ولكن لا افضل الحديث عن المستقبل".

شيخ الأزهر: اسم "الخبير" ورد كثيرا فى القرآن والسنة وأجمع عليه المسلمون



قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن "الخبير" اسم من أسماء الله الحسنى ورد كثيرا فى القرآن الكريم وفى السنة وأجمع عليها المسلمون، فإذا كان هذا الاسم ورد فى القرآن وكان المسلمين مجمعين على ثبوت كل ما فى القرآن، فالبضرورة أن الإجماع هنا ينسحب على هذا الاسم.

إيطاليا تؤكد معارضتها لأى تحرك عسكرى إسرائيلى برى فى رفح الفلسطينية



أكدت جورجيا ميلوني رئيس وزراء إيطاليا معارضة بلادها قيام إسرائيل بتحرك عسكري بري في رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

قائمة أسعار 20 سلعة فى معرض أهلا رمضان بعد التخفيض



تطرح معارض "أهلًا رمضان" فى محافظة الجيزة، طوال شهر رمضان الكريم، مختلف المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية من (الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، ومنتجات الألبان والأجبان، واللحوم والدواجن، وياميش رمضان) بتخفيضات تصل لـ30%؛ لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

مسلسل كامل العدد +1.. إزاي تحمى طفلك أثناء التعامل مع السوشيال ميديا



شهدت أحداث مسلسل كامل العدد +1 قيام دينا الشربيني بنصح ابنتها بالتحكم فى تعاملها على السوشيال ميديا وتقليل نشر الفيديوهات عن حياتها الشخصية، لذا نقدم في هذا التقرير حيلا نفسية تساعدك على حماية طفلك أثناء التعامل مع السوشيال ميديا.

جنايات سوهاج تقضى بإعدام 3 متهمين بقتل شخص لسرقته بمركز جرجا



قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، وبإجماع الآراء إعدام المتهم"م.ع.ش" عامل و"م.ع.ج" عامل و"و.ث.ع" شنقا، لاتهامهم بقتل المجنى عليه"ع.ح.ع" وسرقته بالإكراه بدائرة مركز جرجا.

فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت واسترداد الوعي بشكل جزئي



أعلنت المستشفى التى يعالج بها ، أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب واستعادته للوعي بشكل جزئي.

كلاسيكو ودى بين ريال مدريد وبرشلونة فى أمريكا بالصيف قبل الموسم الجديد



كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء عن جدول فريق ريال مدريد الإسباني في جولته التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم المقبل، والذي يتضمن مباراة كلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة، استعدادا للموسم الجديد من الدورى الإسبانى.

أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: 65 مليار دولار استثماراتنا بمصر



أعلن الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان أن الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد "صفقة رأس الحكمة" تقدر بحوالي 65 مليار دولار.

وزير المالية: نعمل مع المؤسسات على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل مع مؤسسات التصنيف الائتمانى على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث نستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة، موضحًا أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.

قصة حبس الشيخ الشعراوى 30 يوما بسبب قصيدة شعر.. فى برنامج على عُهدة الراوى



تناولت الحلقة الأولى من برنامج على عٌهدة الراوى، الذى تقدمه الزميلة آمال رسلان، قصة حب الشيخ محمد متولى الشعراوى للشعر والتي رواها في كتاب مذكراته بعنوان مذكرات إمام الدعاة، والذى قام بكتابته محمد زايد نقلًا عن روايات الشعراوى نفسها، وتم نشره فى 1998.

هيئة السكة الحديد تنفى فرض غرامة 5 آلاف جنيه على الراكب المخالف



نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تناوله عبر أحد القنوات المغرضة بخصوص فرض غرامة قدرها 5000 جنيه في حالة الجلوس على كرسي مخالف للكرسي المدون بالتذكرة أو كرسي غير محجوز، حيث تؤكد الهيئة بأن هذا الخبر عار تماما من الصحة.