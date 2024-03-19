أحمد الشيخ ومحمود علاء يزوران اللاعب أحمد رفعت فى المستشفى بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

زار منذ قليل اللاعبان أحمد الشيخ لاعب النادي الإسماعيلي، ومحمود علاء لاعب نادي الزمالك، المستشفى التي يتلقي فيها اللاعب أحمد رفعت نجم منتخب مصر ونادي فيوتشر الرياضي، علاجه، والذي تعرض للسقوط أثناء خوض فريقه مباراة أمام نادي الاتحاد السكندري بملعب ستاد الإسكندرية في أول أيام رمضان، وذلك بسبب توقف القلب دخل على إثرها تم نقله إلي المستشفى.

وحرص اللاعبان أحمد الشيخ، ومحمود علاء علي زيارة اللاعب أحمد رفعت داخل المستشفي للاطمنان علي حالته الصحية، مع معرفة تطورات الحالة الصحية للاعب، ومدى استجابته للعلاج بعد إزالة جهاز التنفس واستعادته الوعي بشكل جزئي.

كانت مصادر مطلعة بالمستشفي التي يتلقي بها اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر والمنتخب الوطني ، أنه جري تجهيز غرفة خاصة للاعب لخروجه من العناية المركزة وذلك بعد فصل جهاز التنفس الصناعي واستعادته الوعي بشكل جزئي .

وأعلنت المستشفى التى يعالج بها ، أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر،وأنه فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب واستعادته للوعي بشكل جزئي.

وكتب حساب المستشفى: تم بحمد الله فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب أحمد رفعت ، كم تم استرداد الوعي بشكل جزئي، ولكن حتى الأن لايزال اللاعب تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كافة الأمور الطبية.

وأكد المصدر، أن أحمد رفعت فى تحسن مستمر وإن كان بطيئاً، مؤكداً أن هناك ارتفاع فى درجة الوعى، واللاعب يتفاعل مع الأطباء عندما يتحدثون إليه فى الوقت الذى يتم فيه تقليل الأدوية المهدئة لجعله فى حالة سبات.



أحمد الشيخ خلال زيارته المستشفي لزيارة أحمد رفعت بالإسكندرية



أحمد الشيخ خلال زيارته المستشفي للاطمنان علي حاله أحمد رفعت



أحمد الشيخ وهيثم عرابي أمام المستشفي للاطمئنان علي أحمد رفعت



اللاعب محمود علاء خلال مغادرته المستشفي بعد الاطمئنان على أحمد رفعت