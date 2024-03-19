آليات جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل تنافس عالمي.. إجابة فى 10 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

نجحت مصر العام الماضى فى جذب نحو 10 مليارات دولار استثمار أجنبى مباشر FDI وبالرغم من أن الرقم يعد الأعلى فى أفريقيا بحسب "أونتكاد" إلا إنه ما يزال محدودا مقارنة بامكانيات وقدرات مصر وما شهدته من تطور كبير على مستوى البينة التحتية وغيرها من مزايا الاستثمار الاجنبى فى البلاد، مقارنة بالبلاد المجاورة.. تعرف على آليات جذب الاستثمار الفترة المقبلة.

1- إمكانيات مصر تؤهلها لجذب 30 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر سنويا.

2 - ضروة التواصل المباشر مع 100 من كبار المستثمرين الأجانب فى مختلف دول العالم.

3 – إتاحة فرص ومشروعات استثمارية جاهزة بكافة التراخيص لهؤلاء المستثمرين.

4 – إتاحة أراضى بأسعار تنافسية أفضل من أسعار دول المنطقة .

5 – تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لجذب المستثمرين .

6 – مخاطبة شركات عالمية للاستمثار في مجالات الطاقة واللوجستيات بنظام المشاركة.

7 – التركيز على صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتواصل مع أهم 5 مستثمرين عالميين فى المجال.

8 – تخصيص مليون فدان للزراعات والحاصلات التصديرية فقط.

9 – جذب شركات عالمية للتعاون فى أنظمة التجارة والترانزيت والسياحة.

10 – توطين عشرات الصناعات كبديل عن الاستيراد لتوفير نحو 30 مليار دولار واردات.