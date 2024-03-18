9 شهداء فى قصف الاحتلال لمنزل فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وكالات الأنباء

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى لمنزل فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، حسبما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين فجرا، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية ومحلية، عن استشهاد عدد من المواطنين، ووقوع عدة إصابات بعد محاصرة الاحتلال مئات النازحين والمرضى والطواقم الطبية والصحفيين داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة، كما اشتعلت النيران في مبنى الجراحات التخصصية بالمجمع نتيجة القصف الاسرائيلي.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة فلفل في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مناطق وسط وغربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت الزوارق الاسرائيلية قذائف شمال غرب مخيم الشاطئ.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31,645، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 73,676، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.