3 تنبيهات من محافظة الجيزة للمواطنين بسبب حالة الطقس

كتبت - مرام محمد

ناشدت محافظة الجيزة المواطنين بعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، حيث إن القاهرة الكبرى تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة وعدم استقرار بحالة الطقس، مطالبة باتباع الإرشادات والتعليمات التالية:

-التنبية على جميع المواطنين بالابتعاد عن أى مصدر من مصادر الكهرباء أثناء وبعد الأمطار خاصة أعمدة الإنارة وصناديق توزيع الكهرباء حرصآ علي سلامة المواطنين.

-عدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.

-القيادة بهدوء على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة مساحات السيارة.

وأوضحت محافظة الجيزة أن للإبلاغ عن أى طوارئ خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الأمطار بالشوارع أو أية حادث، يرجى سرعة الاتصال بغرفة الأزمات بالمحافظة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453، يأتي ذلك في إطار متابعة محافظة الحيزة للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة، وحرصًا من المحافظة على سلامة المواطنين.